Установлен новый рекорд биржевых цен на какао-бобы

Мировые цены на какао-бобы достигли нового ценового максимума, когда на текущей неделе в ходе торгов на бирже Intercontinental Exchange выросли до $6 929 за тонну. Об этом сообщило агентство Ecofin.

С начала года увеличение цены на какао-бобы составило 54,4% в годовом исчислении, отмечает оно. Таким образом, какао-бобы стали мировым лидером по росту цен среди сельскохозяйственных товаров.