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Центробанк: Совет директоров ЦБ России ждет роста ставок по кредитам

Участники заседания совета директоров Банка России ожидают дальнейшего роста ставок по кредитам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики регулятора, следует из резюме Центробанка.

Совет директоров ЦБ России ждет роста ставок по кредитам
© РИА Новости

В документе на сайте Банка России указано, что процентные ставки для заемщиков дополнительно вырастут под влиянием автономных от денежно-кредитной политики факторов.

В ходе обсуждения ключевой ставки отмечалось, что риски для финансовой устойчивости с повышенными ставками незначительны. По данным ЦБ России, несмотря на то, что сберегательные настроения населения усиливаются, замедления потребления пока не происходит.

Ранее Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя высокая ставка Центрального банка является временной мерой.

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