Эксперт объяснил, как отразится запрет на экспорт бензина на ценах

Ожидаемый временный запрет на поставки бензина за границу не отразится значительным образом на прибыли российских нефтяных компаний. С таким заявлением выступил заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов, передает РИА Новости.

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По словам собеседника, власти РФ во избежание повышения цены на топливо заблаговременно вводят запрет экспорта. Речь идет о мере, которая потенциально насыщает внутренний рынок дополнительными объемами бензина, указал эксперт.

Он пояснил, что объемы экспорта автобензина минимальны - менее 15% от объема производства. Как заявил Колобанов, демпферный налоговый механизм позволит компенсировать производителям существенную часть «упущенной выгоды» при альтернативном экспорту варианте реализации топлива.

Так, специалист не ожидает существенного снижения прибыли нефтяных компаний.

О планах правительства прибегнуть к введению на полгода запрета на экспорт бензина из России сообщил накануне представитель вице-премьера Александра Новака. По его словам, мера начнет действовать с 1 марта.