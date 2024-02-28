Эксперт объяснил, как отразится запрет на экспорт бензина на ценах
Ожидаемый временный запрет на поставки бензина за границу не отразится значительным образом на прибыли российских нефтяных компаний. С таким заявлением выступил заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов, передает РИА Новости.
По словам собеседника, власти РФ во избежание повышения цены на топливо заблаговременно вводят запрет экспорта. Речь идет о мере, которая потенциально насыщает внутренний рынок дополнительными объемами бензина, указал эксперт.
Он пояснил, что объемы экспорта автобензина минимальны - менее 15% от объема производства. Как заявил Колобанов, демпферный налоговый механизм позволит компенсировать производителям существенную часть «упущенной выгоды» при альтернативном экспорту варианте реализации топлива.
Так, специалист не ожидает существенного снижения прибыли нефтяных компаний.
О планах правительства прибегнуть к введению на полгода запрета на экспорт бензина из России сообщил накануне представитель вице-премьера Александра Новака. По его словам, мера начнет действовать с 1 марта.
Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования РИА Рейтинг, Россия оказалась на второй строчке по низкой цене бензина АИ-95 и на первом месте по дизельному топливу среди 32 стран Европы и ближнего зарубежья.