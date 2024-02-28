Запрет на экспорт бензина из РФ может значительно затронуть Турцию

Временный запрет на экспорт бензина из РФ может оказать значительное влияние на Турцию, импортирующую нефтепродукты из России. Об этом сообщает газета Ekonomim в связи с планами правительства РФ ввести с 1 марта 2024 года на полгода временный запрет экспорта бензина.

Газета, однако, упоминает, что запрет касается "экспорта нефтепродуктов", а не только бензина. Отмечается, что с января по ноябрь 2023 года Турция увеличила импорт нефтепродуктов из РФ на 200% и сэкономила более $2 млрд за счет более выгодных закупочных цен.

Речь идет о 13 млн тонн нефтяного дистиллята. В том числе Турция закупила в России 8,6 млн тонн дизтоплива со сверхнизким содержанием серы. Также республика получает из РФ топочный мазут, авиационное и судовое топливо. В 2024 году, как пишет издание, были планы и далее увеличивать объемы закупки российских нефтепродуктов.

Ранее представитель вице-премьера России Александра Новака и пресс-служба кабмина сообщили ТАСС, что правительство РФ планирует ввести с 1 марта 2024 года на полгода временный запрет экспорта бензина, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. Еще одной мерой может стать увеличение норматива продаж дизеля на бирже до 16%.