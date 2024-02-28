Стоимость биткоина превысила $59 тысяч

Стоимость биткойна превысила $59 тыс. впервые с 20 ноября 2021 года
Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась на 4,99%, до $59,023 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk на 11:47 мск.
По состоянию на 11:51 мск биткойн немного замедлил рост до $58,959 (+4,47%).
В последний раз стоимость биткойна превышала $59 тыс. 20 ноября 2021 года. С 26 февраля его стоимость выросла более чем на $8 тыс.
Ранее сообщалось, что стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась на 3,84%, до $58,215 тыс.
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".