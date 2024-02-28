Уровень безработицы в России вернулся на исторический минимум

«Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в январе 2024-го — 75,4 млн человек. Из них 73,2 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 2,1 млн человек — как безработные», — отмечается в материалах ведомства.