В Молдавии прокомментировали обвинения Приднестровья в экономической блокаде
Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян прокомментировал обвинения со стороны Приднестровья в установке экономической блокады. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Серебряна, Приднестровье использует пустые пропагандистские заявления. При этом вице-премьер добавил, что само Приднестровье извлекает выгоду из той политики, которую ведут власти Молдавии.
«Правительство и Бюро по реинтеграции отвергают пропагандистские заявления, исходящие из Тирасполя, подчеркивая, что приднестровский регион извлекает выгоду из продвигаемой Кишиневом политики мира, безопасности и экономической интеграции с Европейским Союзом, выгодной для всех граждан, независимо от того, проживают они на правом или на левом берегу Днестра», — заявил он.
Напомним, что ранее парламентарии Приднестровья обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.