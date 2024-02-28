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Новак спрогнозировал уровень добычи нефти в РФ в 2024 году

Объем добычи нефти в России в 2024 году прогнозируется в 520-530 млн тонн, рассказал на брифинге вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом пишет РИА «Новости».

Новак спрогнозировал уровень добычи нефти в РФ в 2024 году
© globallookpress.com

По данным агентства, журналисты задали чиновнику вопрос о прогнозном объеме добычи нефти по итогам этого года.

«Мне кажется, это будет 520-530 миллионов тонн, в этом диапазоне», — пояснил Новак.

Ранее вице-премьер сообщил, что на мировом рынке нефти наблюдается стабильная ситуация, спрос растет на 2,5 млн баррелей в сутки.

Новак уточнил, что решения по сокращению добычи более чем на два млн баррелей в сутки, которое было принято 30 ноября 2023 года ОПЕК+, направлено на снятие рисков во время периода низкого спроса в первом квартале.

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