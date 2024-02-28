Новак спрогнозировал уровень добычи нефти в РФ в 2024 году
Объем добычи нефти в России в 2024 году прогнозируется в 520-530 млн тонн, рассказал на брифинге вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, журналисты задали чиновнику вопрос о прогнозном объеме добычи нефти по итогам этого года.
«Мне кажется, это будет 520-530 миллионов тонн, в этом диапазоне», — пояснил Новак.
Ранее вице-премьер сообщил, что на мировом рынке нефти наблюдается стабильная ситуация, спрос растет на 2,5 млн баррелей в сутки.
Новак уточнил, что решения по сокращению добычи более чем на два млн баррелей в сутки, которое было принято 30 ноября 2023 года ОПЕК+, направлено на снятие рисков во время периода низкого спроса в первом квартале.
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