Большинство стран БРИКС поддержали отказ от доллара

Чебесков: большинство стран БРИКС поддержали уход от доллара
Замминистра финансов России Иван Чебесков заявил, что большинство стран БРИКС поддержали расчеты в национальных валютах и уход от доллара. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Чебесков сделал по итогам встречи министров финансов и глав ЦБ стран-членов БРИКС, которая прошла в бразильском Сан-Паулу. По его словам, эти вопросы были очень актуальны во время мероприятия.
«Большинство стран говорили о том, что расчеты в национальных валютах — это то, что нужно странам БРИКС. Мы уже большая семья БРИКС, состоящая из 10 стран. Большинство стран поддерживали то, что нужно выстраивать и новые механизмы проведения расчетов, и делились опытом развития цифровых валют центральных банков, делились опытом построения платформ и участия в пилотах различных платформ», — заявил он.
Ранее Минфин России сообщил, что страны БРИКС проработают вопрос создания многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы.