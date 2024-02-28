Большинство стран БРИКС поддержали отказ от доллара

«Большинство стран говорили о том, что расчеты в национальных валютах — это то, что нужно странам БРИКС. Мы уже большая семья БРИКС, состоящая из 10 стран. Большинство стран поддерживали то, что нужно выстраивать и новые механизмы проведения расчетов, и делились опытом развития цифровых валют центральных банков, делились опытом построения платформ и участия в пилотах различных платформ», — заявил он.