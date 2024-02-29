Путин заявил о гибкости и устойчивости экономики России

Вся российская экономика во время спецоперации проявила гибкость и устойчивость, заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. Его слова приводит РИА Новости.

Как напомнил глава государства, на производствах работа сейчас ведется в три смены. Он поблагодарил инженеров, предпринимателей за труд в интересах страны.

По словам президента, российский бизнес отправил за эти два года миллиарды рублей на поддержку бойцов СВО, перечисляя средства помогающим им фондам и волонтерам.