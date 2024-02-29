Путин выступил за увеличение в России МРОТ

Президент РФ Владимир Путин счел целесообразным повысить в стране минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году до 35 тыс. рублей. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет «Рамблер».

Напомним, что в текущем году МРОТ установлен на уровне 19 242 руб.

Президент подчеркнул, что с 2020 года минимальный размер оплаты труда вырос в полтора раза — с 12 до 19 тыс. рублей в месяц.

«К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое — до 35 тыс.», — отметил глава государства.

По словам Путина, это отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики.