Назван признак отсутствия победы над инфляцией в Европе

Рост цен на энергоносители привел к превысившему ожидания снижению показателей инфляции во Франции. Другая крупная экономика континента, немецкая, представит данные позднее, пока же стало известно о росте в стране безработицы. На фоне таких сигналов надежд на скорое снижение ставок в Европе становится меньше, пишет Financial Times (FT).

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К указанным выводам журналисты пришли, несмотря на отмеченное в феврале снижение показателя роста цен с 3,4 до 3,1 процента. Признаком отсутствия победы над инфляцией в Европе в FT также назвали увеличение цен на топливо, зафиксированное в Испании.

От снижения ставок центробанки предостерегают в том числе в европейском регуляторе (ЕЦБ). По словам члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель, корректировать денежно-кредитную политику и снижать стоимость кредитования в ближайшее время не стоит из-за высокой инфляции в сфере услуг, ослабления финансовых условий и напряженности в Красном море, которая вызывает опасения насчет сбоев в цепочке поставок.