США избежали шатдауна

Палата представителей США приняла законопроект о временном финансировании
Палата представителей США в четверг, 29 февраля, утвердила законопроект о краткосрочном бюджете, который позволит избежать шатдауна (приостановки работы федеральных ведомств), пишет The New York Times.
По данным газеты, законопроект поддержали 320 членов нижней палаты конгресса, «против» проголосовали — 99. Для принятия закона были необходимы две трети голосов.
Журналисты отметили, что в ближайшее время по документу должен проголосовать Сенат. Затем документ представят на подпись президенту США Джо Байдену.
Действующих краткосрочный бюджет, принятый 14 ноября истекает 1 и 8 марта. Новый законопроект продлит его до 8 и 22 марта соответственно. Эксперты добавили, что это даст законодателям дополнительное время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.