В Турции допустили нехватку валюты из-за платежных проблем с Россией

В связи с платёжными проблемами с Россией в Турции может начаться нехватка иностранной валюты.

Об этом заявил председатель турецкой партии VATAN («Родина») Догу Перинчек.

«Наложение санкций на торговлю с Россией, за исключением продовольствия, наносит серьёзный ущерб нашему экспорту и турецкой экономике», — приводит РИА Новости его слова.

Перинчек подчеркнул, что объём двустороннего экспорта в машиностроении достиг $2,5 млрд.

Ранее газета Aydınlık сообщила, что турецкие промышленники оказались в затруднительном положении в связи с проблемой платёжных переводов из России в Турцию.