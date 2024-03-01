В России предупредили о возможности резкого падения экспорта угля

Возвращение курсовых пошлин для угольной отрасли спустя два месяца после их отмены может привести к остановке экспорта через западные порты, потому что даже сейчас он находится на уровне нулевой рентабельности. О возможности резкого падения поставок со ссылкой на собственные источники и экспертов пишет «Коммерсантъ».

Пошлины в размере от четырех до семи процентов при курсе доллара выше 80 рублей были введены 1 октября 2023 года. В конце декабря угольщики добились их отмены, хотя Минфин предупредил, что необходимо будет компенсировать потери бюджета.

В январе министерство выступило с предложением поднять для отрасли налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с 1 апреля на 380 рублей с тонны. При этом из вчерашнего сообщения правительства о возврате пошлин неясно, отказались ли власти от планов по росту налогов. Издание считает, что двойной удар по угольным компаниям возможен.

Попытка увеличить сборы с отрасли происходит в момент падения цен. По оценкам ЦБ, стоимость угля при экспорте через порты Дальнего Востока упала на 10 процентов по сравнению с концом года и на четверть — по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. При этом компании ожидают дальнейшего снижения стоимости экспорта из-за падения спроса.

Что касается экспорта через южные и северо-западные порты, то он постепенно становится убыточным. Сергей Гришунин из НРА полагает, что новые меры приведут к серьезному падению экспорта, так как его рентабельность из нулевой станет отрицательной. По его мнению, существует риск полной остановки поставок через западные порты.