Банки назвали самое важное направление работы

Большинство российских банков (88%) сообщили о планах заняться в 2024 году развитием продуктов, связанных с валютными операциями, внешнеэкономической деятельностью и трансграничными переводами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования рейтингового агентства НКР и группы компаний Б1.

Отмечается, что цифровой рубль, экосистемные сервисы и рассрочка вызывают не столь большой интерес у банков в сравнении с указанными выше направлениями.

По словам авторов, это обусловлено стремлением компенсировать ущерб данным направлениям бизнеса от геополитических факторов, сохраняющимся высоким спросом на трансграничные операции и расширением внешнеэкономических связей с дружественными иностранными странами.

18 банков (56%) указали на высокую заинтересованность в развитии трансграничных переводов, восемь кредитных организаций (25%) сообщили, что данное направление представляет для них средний интерес, шесть признались в том, что интерес является низким.