В Италии рассказали о сложностях в использовании активов России

В Италии признали наличие сложностей в использовании активов России
Глава правительства Италии Джорджа Мелони заявила о наличии юридических и экономических сложностей в случае использования суверенных активов России для Украины, сообщает РИА Новости.
Она сообщила, что считает хорошим предложение Евросоюза об использовании процентов с замороженных активов Москвы и его можно обсудить в рамках G7. Однако существуют «объективные сложности в юридическом и финансовом плане, которые нужно учитывать».
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден к июню ждет план G7 по российским активам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».