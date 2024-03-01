Россия собралась искать в Африке нефть и газ

Россия готова сотрудничать с Нигерией в вопросах разведки нефтегазовых месторождений, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече со своим коллегой из этой страны Экперикпе Экпо. Об этом сообщается в Telegram-канале российского ведомства.

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«Российские компании готовы предложить свои услуги по поиску и разведке месторождений углеводородного сырья, выполнению морских сейсморазведочных работ в Нигерии», — сказал Шульгинов.

Отмечается, что стороны также обсудили сотрудничество по созданию сети газозаправочных станций и собираются развивать энергодиалог по всем направлениям.