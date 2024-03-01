В ЕС нашли способ снизить беспокойство фермеров по поводу украинского зерна

Еврокомиссар по транспорту Адина Вэлян заявила, что Евросоюз усилит проверки соблюдения перевозчиками соглашений при вывозе зерна из Украины, стремясь развеять опасения протестующих фермеров и освободить торговлю. Об этом сообщает Reuters.

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По ее словам, закрытие границ является плохой идеей, особенно если это закрытие границ с соседом, который нуждается в связях.

Она подчеркнула, что пока соглашения выполняются правильно, проблем быть не должно, и мы работаем над усилением реализации. По словам Вэлян, страны ЕС выиграют от торговли, если все будут придерживаться договоренностей.

Еврокомиссар добавила, что автомобильный экспорт на Украину из Польши, Румынии и Словакии увеличился двузначными цифрами, что превысило рост товаров, поступающих с Украины в эти страны.