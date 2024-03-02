ЕС пояснил, почему  в 13-й пакет антироссийских санкций не попал российский газ

«В Европейском союзе, чтобы ввести санкции, нужно единогласие. Каждый должен поддержать предложение. Это и стало причиной, почему до сих пор нет санкций против российского газа», — заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон во время пресс-конференции в Баку.