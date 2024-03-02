Приток наличных в банки замедлился

Объем наличных в обращении вне Банка России сократился в феврале на 24,7 млрд руб., следует из статистических данных регулятора, которые изучила "РГ". Это практически сопоставимо с показателями сентября прошлого года: тогда тренд на приток наличности в банки только начинал формироваться из-за неоднократного роста ключевой ставки ЦБ.

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По данным Банка России о формировании ликвидности, объем наличных на руках россиян продолжил сокращаться и в феврале, но меньшими темпами. Подобная динамика уже фиксируется пятый месяц, если не учитывать сезонный отток средств в декабре. Активный рост наличности в обращении наблюдался в первом полугодии прошлого года, но уже в сентябре, когда ЦБ вновь повысил ключевую ставку, он перешел к обратной динамике.

Наибольшее сокращение проявилось в январе: приток средств в банки тогда превысил 500 млрд руб., но был отчасти сезонным. В октябре же, что нетипично для этого месяца, показатель составил 150,7 млрд руб. А в ноябре он стал еще больше - 318,2 млрд руб. В ЦБ отметили, что нехарактерный для банковской системы продолжающийся приток наличности связан именно с высокими ставками в экономике.

Как ранее объяснял "РГ" управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов, граждане, наблюдая реальную инфляцию и ее устойчивость, хотят защитить свои сбережения за счет конвертации наличности в депозиты. Доходность по вкладам все еще остается привлекательной, и ключевая ставка снижаться до конца первого полугодия, скорее всего, не будет.