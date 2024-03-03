Евростат: оливковое масло в Евросоюзе за год подорожало на 50%
Стоимость оливкового масла в Европейском союзе за год выросла на 50%, сообщил Евростат. Цены на этот продукт подскочили во второй половине 2023 года: в августе они выросли на 37%, а в сентябре тенденция ускорилась до 44%.
Как пишет Интерфакс, до 51% рост дошёл в ноябре. Самый высокий годовой рост цен зафиксирован в Португалии — 69%.
Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак ранее выразила мнение, что протесты фермеров в странах Европы могут оказать значительное влияние на уровень цен на продукты.