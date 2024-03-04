ФАС определила критерии необоснованного роста цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила проект методических рекомендаций по определению критериев существенного роста спроса на товары и увеличения издержек бизнеса, влияющих на цены. Об этом пишет РБК со ссылкой на внутренний документ службы.

Согласно методике, цена, которая значительно отклоняется от возможного конкурентного уровня из-за изменения спроса и предложения, должна анализироваться на предмет обоснованности.

В частности, существенным считается рост заявок на покупку товара более чем на 10% по сравнению с его предложением в течение месяца. Также признаками повышенного спроса называют увеличение продаж, сокращение запасов и высокую скорость реализации.

Еще одним косвенным показателем необоснованности цен ФАС считает опережающий рост стоимости товара по сравнению с индексом потребительских цен и превышение рентабельности над среднеотраслевым уровнем.