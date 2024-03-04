Поступления СПГ в Европу упали до минимума за полгода

Потоки сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС в феврале оказались на минимуме с сентября 2023 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

По итогам февраля они составили 9,74 млрд куб. м, оказавшись на 8,1% ниже, чем в январе, и на 6,4% меньше к прошлому году. Всего с начала 2024 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составляют порядка 20,3 млрд куб. м - на 6,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отбор из ПХГ в 2024 году занимает первое место по доле среди источников получения газа Европой - 35%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 28 февраля. На втором месте с долей в 25% - СПГ, на третьем с 21% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии).