Минфин в марте увеличит покупки валюты на 1 млрд рублей в день

Минфин в марте направит на покупку иностранной валюты и золота 93,7 млрд рублей, то есть ежедневно на эти операции он будет тратить 4,7 млрд рублей, следует из сообщения министерства.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 93,7 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 марта 2024 года по 4 апреля 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,7 млрд рублей», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В феврале Минфин тратил на покупку иностранной валюты и золота 3,7 млрд рублей ежедневно (или 73,2 млрд рублей суммарно с 7 февраля по 6 марта).

Министерство в августе 2023 года возобновило покупки валюты в рамках бюджетного правила, в январе 2024 года оно пока однократно возвращалось к продажам.