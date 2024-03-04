В Турции прокомментировали блокаду банков из-за переводов из России
В Турции сочли блокаду западных стран, установленную на банковскую систему Турции в связи с платежными переводами из РФ, очень жесткой. Существует риск, что экспортеры не получат прибыль, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Ekonomim.
Как стало ранее известно, турецкие экспортеры обратились к властям с просьбой о внесении РФ в список государств, операции с которыми не нужно проводить через банки и можно не вносить в отчетность.
Издание отмечает, что неспособность экспортеров закрыть свои экспортные счета по-прежнему остается проблемой. Речь идет о тех, кто не может получить экспортную цену из-за возврата банковских переводов, поясняет газета.
В этой связи компании выступают за включение России в список исключений из 33 стран. Как отмечается, «экономическая бюрократия работает над этим вопросом, но есть информация, что блокада, установленная Западом на банковскую систему, очень жесткая».
Ранее экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин счел серьезной проблему с денежными переводами между Турцией и РФ. По словам эксперта, важно, чтобы санкции Запада не повлекли за собой ухудшение отношений между обеими сторонами.