В Турции прокомментировали блокаду банков из-за переводов из России

В Турции сочли блокаду западных стран, установленную на банковскую систему Турции в связи с платежными переводами из РФ, очень жесткой. Существует риск, что экспортеры не получат прибыль, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Ekonomim.

Как стало ранее известно, турецкие экспортеры обратились к властям с просьбой о внесении РФ в список государств, операции с которыми не нужно проводить через банки и можно не вносить в отчетность.

Издание отмечает, что неспособность экспортеров закрыть свои экспортные счета по-прежнему остается проблемой. Речь идет о тех, кто не может получить экспортную цену из-за возврата банковских переводов, поясняет газета.

В этой связи компании выступают за включение России в список исключений из 33 стран. Как отмечается, «экономическая бюрократия работает над этим вопросом, но есть информация, что блокада, установленная Западом на банковскую систему, очень жесткая».