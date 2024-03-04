ЕК намерена сократить закупки СПГ из России

"Мы должны обсудить продление мер по ограничению потребления газа, и мы обсудим последствия прекращения транзита российского газа через Украину, - подчеркнула она. - Я также уверена, что у нас состоится хорошая дискуссия о том, как мы можем еще больше сократить поставки [в страны ЕС] российского сжиженного природного газа".