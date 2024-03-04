ЕК намерена сократить закупки СПГ из России

ЕК хочет сократить закупки СПГ из РФ после прекращения транзита газа через Украину
Еврокомиссия намерена сократить закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) после прекращения транзита трубопроводного газа России через Украину 31 декабря 2024 года.
Об этом заявила журналистам еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по прибытии на заседании Совета ЕС на уровне министров энергетики.
"Мы должны обсудить продление мер по ограничению потребления газа, и мы обсудим последствия прекращения транзита российского газа через Украину, - подчеркнула она. - Я также уверена, что у нас состоится хорошая дискуссия о том, как мы можем еще больше сократить поставки [в страны ЕС] российского сжиженного природного газа".