Эксперт спрогнозировал нехватку зерна в ЮАР в 2024 году
Дефицит зерна может возникнуть в 2024 году на внутреннем рынке Южно-Африканской Республики из-за установившейся жары и недостатка осадков. Об этом заявил председатель ассоциации Grain SA Дерек Мэтьюз.
"Кукуруза является главным продуктом питания для большинства населения ЮАР, - отметил он в эфире радиостанции SABC. - Если урожай кукурузы окажется по объему меньше внутреннего спроса, то мы увидим значительный рост цен на зерновые".
Мэтьюз добавил, что экспорт зерновых из ЮАР в 2024 году будет незначительным.
"Если в ближайшее время не пройдет дождей, то ущерб зерновым будет значительным и экспорт зерна из ЮАР прекратится", - сказал он.
На минувшей неделе правительственный комитет по оценке урожая ЮАР сообщил, что в текущем аграрном году (2023-2024 годы) урожай кукурузы будет в стране на 12,6% меньше, чем в предыдущем. По его прогнозу, сбор кукурузы в нынешнем году составит 14,36 млн тонн по сравнению с 16,43 млн в минувшем. При этом, согласно прогнозам специалистов, урожай сои сократится в текущем аграрном году на 22% по сравнению с предыдущим. Данные по пшенице пока не были опубликованы.
В 2021-2022 аграрном году ЮАР экспортировала 3,7 млн тонн кукурузы.