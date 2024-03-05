Казахстан увеличит поставки яиц в Россию

Казахстан планирует увеличить поставки пищевых яиц в Россию. С марта по декабрь 2024 года страна намерена отправлять РФ по миллиону яиц ежемесячно, пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию яичных производителей республики.

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"Мощности птицефабрик позволяют нарастить объем производства яиц без ущерба внутреннему рынку Казахстана", — отмечается в сообщении.

В феврале в Россию поступило свыше 600 тыс. казахстанских яиц. Москва договорилась о дополнительных поставках с Астаной месяцем ранее. Причиной стал ажиотаж на яйца среди россиян на фоне роста цен.

Подробнее о яичном кризисе в России — в материале "Газеты.Ru".

До этого министерство сельского хозяйства Казахстана ввело запрет на ввоз куриных яиц автотранспортом из других стран. Ограничение носит временный характер и будет действовать полгода начиная с 1 мая.