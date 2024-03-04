Названы последствия отказа ЕС от российского СПГ

Государства Евросоюза смогут в среднесрочной перспективе отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ), рассказал в интервью порталу «Абзац» директор по исследованиям ИЭиФ Алексей Белогорьев.

По его мнению, «перспектива отказа от российского СПГ выглядит почти неизбежной». Он предположил, что переход на поставки от альтернативных поставщиков не доставит особых проблем Европе, за исключением финансовых.

Аналитик заметил, что в настоящее время европейским странам нечем заменить поставки из РФ. Кроме того, существуют долгосрочные контракты.

Вместе с тем, констатировал эксперт, в 2025 году Европа начнет переходить на американский СПГ

Белогорьев резюмировал, что отказ Евросоюза от российского СПГ и возникновение необходимости для Москвы перенаправлять объёмы газа на азиатский рынок принесет логистические сложности.