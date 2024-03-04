Криптоэксперт спрогнозировал скорый рост биткоина до $70 тысяч
В ближайшие недели стоимость биткоина побьет исторический рекорд и достигнет $70 тысяч, полагает основатель проекта Smart Blockchain Алекс Райнхардт.
Эксперт напомнил, что исторический максимум стоимости биткоина зафиксирован 9 ноября 2021 года. Тогда цена главной криптовалюты вплотную подошла к отметке $70 тысяч.
«Можно предположить, что уже в ближайшие недели биткоин может обновить исторический максимум и достигнуть $70 тысяч», - цитирует Райнхарда «Газета.Ru».
При этом он допустил скорое наступление коррекции. Резкий рост биткоина эксперт объяснил страхом упущенный выгоды у инвесторов.
Стоимость биткоина на торгах 4 марта превысила $66 тысяч. С начала года криптовалюта подорожала на 40%, напоминает «Радиоточка НСН».