Китай определился с торгово-экономической стратегией

"Активно адаптируясь к международным торгово-экономическим правилам высокого стандарта, мы будем уверенно расширять открытость на институциональном уровне, повышать эффективность взаимодействия как внутренних, так и внешних рынков и ресурсов, стабилизировать общую ситуацию в сфере внешней торговли и иностранных инвестиций, создавать новые преимущества в области международного экономического сотрудничества и конкуренции", - говорится в документе.