В Индии раскрыли объем доставляемой из России нефти

В прошлом году Индия получала из России порядка 1-1,4 миллиона баррелей нефти в день, в 2024-м импорт продолжается примерно в тех же объемах. Об этом заявил секретарь Министерства нефти и природного газа азиатской страны Панкадж Джейн, его слова приводит ТАСС.

В 2023 году доля российской нефти в структуре индийского импорта составляла в среднем 22-27 процентов, уточнил он. В целом от зарубежных поставщиков страна в прошлом году получала 5 миллионов баррелей сырья в сутки. Доля импортных энергоносителей оказалась на уровне в 85-88 процентов.

При этом объемы ввоза российской нефти изменяются в зависимости от времени года. С учетом этого обстоятельства в структуре индийского импорта сырья из РФ «есть взлеты и падения».

«У нас есть лето и зима, в какие-то месяцы нужно больше нефти, в какие-то меньше», — заключил Джейн.