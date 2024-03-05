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«Коммерсант»: эмбарго на экспорт бензина отразится на железнодорожной отрасли

Запрет на экспорт бензина, который начал действовать в России с 1 марта, повлечет за собой проблемы с транспортными потоками. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ухудшение ситуации на рынке спрогнозировали сами железнодорожные операторы. Основная опасность, по мнению участников рынка — переориентация объемов бензина с экспорта на внутренний рынок. Так, время доставки грузов увеличится более чем на четыре дня, считают собеседники.

Эксперты предположили, что на рынке ожидается дефицит цистерн и временные затруднения с вывозом бензина в связи с перегрузкой сети.

При этом в ОАО РЖД указывают на достаточное количество цистерн для организации перевозок. Также в компании сообщили о поддержании высокого уровня надежности доставки.

В материале говорится, что по итогам 2023 года на бензин приходилось около 17% перевозок нефтеналивных грузов на железной дороге, 75% их объема — внутрироссийские, а 17% — экспортные.

Ранее заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов заявил, что временный запрет на поставки бензина за границу не отразится значительным образом на прибыли российских нефтяных компаний.

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