Запрет на экспорт бензина, который начал действовать в России с 1 марта, повлечет за собой проблемы с транспортными потоками. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ухудшение ситуации на рынке спрогнозировали сами железнодорожные операторы. Основная опасность, по мнению участников рынка — переориентация объемов бензина с экспорта на внутренний рынок. Так, время доставки грузов увеличится более чем на четыре дня, считают собеседники.

Эксперты предположили, что на рынке ожидается дефицит цистерн и временные затруднения с вывозом бензина в связи с перегрузкой сети.

При этом в ОАО РЖД указывают на достаточное количество цистерн для организации перевозок. Также в компании сообщили о поддержании высокого уровня надежности доставки.

В материале говорится, что по итогам 2023 года на бензин приходилось около 17% перевозок нефтеналивных грузов на железной дороге, 75% их объема — внутрироссийские, а 17% — экспортные.