Эксперты оценили реальность выполнения запретов ЕС на торговлю с Россией

Эксперты усомнились в реальности выполнения запретов Европейского союза на торговлю с Российской Федерацией по принципу No Russia в рамках 12-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Опрошенные агентством эксперты отметили, что будут выполнены эти запреты или нет, зависит от механизма контроля. Автор статьи пишет, что недостаточно лишь распорядиться о том, что нельзя торговать с РФ, еще необходимо убедиться в выполнении приказа.

По мнению доцента МГУ Магомета Яндиева, если сотрудники посольств США и ФРГ по всем миру примутся дотошно обзванивать российские компании, приезжать в офисы и на склады с проверками, тогда указания ЕС могут быть выполнены, в противном случае вряд ли можно этого добиться.