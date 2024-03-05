Казахстан обсуждает с Германией увеличение поставок нефти по «Дружбе»

"В настоящее время мы имеем запрос от соответствующих компаний ФРГ по увеличению объема до 2 млн тонн. Мы уже начали предварительные консультации с нашими коллегами об осуществлении данного транзита в этом году", - рассказал Саткалиев, отвечая на вопрос ТАСС.