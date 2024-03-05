В Таиланде задумались об ограничении на вывоз манго

В Таиланде готовятся к введению ограничений на вывоз манго. Мера может быть принята, в частности, из-за активного вывоза российскими туристами данной продукции, передает Mash.

Отмечается, что россияне везут домой манго «коробками».

Наибольшее число жалоб на отдыхающих поступает от жителей Пхукета - в социальных сетях люди публикуют фотографии из аэропорта, на которых видно, как граждане везут в переносках для животных и ручной клади данный фрукт в большом количестве. После этого они решили устроить локальный протест.

Пользователи назвали туристов «нехорошими людьми» из-за их большой любви к манго. По их мнению, стоимость данной продукции повысится из-за высокого спроса на нее. Жители Таиланда выступают за введение ограничений на вывоз фруктов для иностранных граждан.

Названы три страны, которые могут полностью заместить для россиян бананы из Эквадора

Ранее издание Baltnews сообщило, что Министерство сельского хозяйства Латвии запретит поставку в республику российских овощей, фруктов и круп.