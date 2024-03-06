В США объяснили, почему биткоин бьет новые рекорды

Традиционные институты и большие компании вкладывают свои деньги в биткоины, что становится его движущей силой, сообщает агентство Reuters. Несмотря на свою сильнейшую волатильность, эта криптовалюта бьет новые рекорды. Так, 5 марта она достигла отметки в $59 тысяч.

«Но на этот раз больше учреждений, вкладывающих долгосрочные деньги, могут помочь токену сохранить свой высокий уровень, считают аналитики и руководители. Например, в феврале компания — разработчик программного обеспечения MicroStrategy заявила, что купила около 3000 биткоинов за $155 млн, в то время как платформа социальных сетей Reddit сообщила, что купила небольшое количество биткоинов и эфира», — говорится в публикации.

Кроме прочего, влияет ажиотаж, вызванный ожиданиями снижения процентных ставок в США. Гендиректор CF Benchmarks Суй Чанг считает, что биткоин может привлекать инвесторов и потенциалом диверсификации. При этом, предупредили эксперты, если криптовалюта вновь рухнет, то она унесет за собой в бездну половину криптоиндустрии.

Ранее сообщалось, что цена биткоина в ходе торговой сессии выросла почти на 5% и преодолела отметку в $59 тысяч. В последний раз стоимость цифровой валюты превышала эту отметку 20 ноября 2021 года.