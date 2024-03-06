В России оценили меры по стабилизации цен на топливо

Принятых российскими властями мер достаточно для стабилизации ситуации на отечественном топливном рынке. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, его слова приводит «Интерфакс».

Принятые властями меры он назвал жесткими, однако следует продолжать следить за оперативностью доставки топлива в регионы. Этот вопрос необходимо «внимательно рассматривать» и добиваться большей логистической оперативности.

Шаскольский также добавил, что в преддверии посевной обязательный норматив продаж дизельного топлива на бирже был увеличен до 16 процентов.

«Таких распоряжений ранее никогда не было», — заявил глава ведомства.

Кроме того, с 1 марта власти установили запрет на вывоз российского бензина на полгода.

«У нас сейчас приняты достаточно жесткие меры», — резюмировал он.

Об одобрении премьер-министром России Михаилом Мишустиным запрета на вывоз бензина из страны издание РБК сообщало еще в конце февраля.

Как уточнялось, запрет на вывоз бензина не затронет согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. Одним из поводов стали просьбы отечественных перевозчиков вернуть экспортные ограничения на фоне возобновившегося в начале года роста цен на бензин и дизельное топливо.