Эксперт объяснила, как блокировка платежей отразится на статусе доллара

Трудности, возникшие у российских предпринимателей при проведении платежей в Турции, Китае и ОАЭ, могут обернуться проблемой для доллара. Об этом «Российской газете» заявила СЕО европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.

На сложности с платежами бизнесмены начали указывать в начале 2024 года. По их словам, многие транзакции были отклонены, а некоторые и вовсе заморожены. Хандошко напомнила, что банки ряда стран начали опасаться вторичных санкций ЕС и США.

Эксперт подчеркнула, что из-за слишком жестких санкций против государств, которые взаимодействуют с российской стороной, страны прибегнут к новой системе расчетов в рамках БРИКС на базе единой валюты или взаимного кредитования. По словам специалиста, США осознают это и опасаются дедолларизации.

Хандошко считает, что создание аналога SWIFT негативным образом отразится на положении доллара.

Ранее Global Times и Anadolu сообщили, что межгосударственное объединение БРИКС расширяется в борьбе с американской гегемонией.