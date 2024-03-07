СМИ: таможенники массово проверяют товары на американское происхождение

Таможенные службы начали активно осуществлять проверку с целью установления страны происхождения некоторых категорий ввозимых в страну товаров. Об этом рассказали представители нескольких компаний-импортеров, сообщает "Ведомости". Усиление проверок подтвердили в бизнес-объединении "Деловая Россия".

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Если сотрудники таможни обнаруживают, что ввозимый продукт произведен в США или импортер не смог подтвердить страну происхождения, то пошлина взимается по повышенному тарифу. Издание отмечает, что повышенные ввозные пошлины регулируются постановлением Правительства РФ N788, которое было принято еще в 2018 году. Постановление было утверждено в ответ на введение Соединенными Штатами ограничений на ввоз российского металла.

Отмечается, что заградительные пошлины тогда были введены Вашингтоном на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из России и ряда других стран. До этого сообщалось, что с августа 2023 года таможенные органы начали активно проверять импортеров на предмет занижения цены ввозимых товаров на сумму выплаченных за рубеж дивидендов. Специалисты прогнозируют дальнейший рост числа проверок в 2024 году, что может привести к удорожанию импортных товаров для конечного потребителя.

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