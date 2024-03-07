В Минэкономразвития назвали долю женского домашнего труда в ВВП РФ

Доля женского домашнего труда в ВВП России составляет 13%. Такую оценку дали в Минэкономразвития, передает агентство «Прайм».

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По словам замглавы ведомства Татьяны Илюшниковой, на женщину накладывается очень много социальных ролей и обязанностей. Это касается, в частности, воспитания детей и ухода за пожилыми людьми, заявила собеседница.

«Если бы женщинам платили минимальную оплату труда за занятия домашним хозяйством – это было бы 13% ВВП», - подчеркнула представитель Минэкономразвития.

Отмечается, что для улучшения материального положения семьи и реализации собственных идей две трети женщин ведут бизнес.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет традиционная акция «Вам, любимые», приуроченная к Международному женскому дню. Более 500 столичных волонтеров и представителей молодежных объединений Москвы поздравят жительниц города и подарят им около 150 тысяч цветов. Акция пройдет более чем на 100 городских площадках.