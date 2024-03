Аналитики отметили перспективность инновационной экономики Китая

Недавно обнародованный план Китая по развитию новых факторов роста порождает среди инвесторов только догадки, на какие акции делать ставки. В частности, Китай рассчитывает развивать высокие технологии, эффективность и качество продукции в самых разных отраслях. На этой неделе упоминался целый ряд таких отраслей — от производства электромобилей до водородной энергетики, космических полетов и квантовых технологий, пишет Bloomberg.

Скорее всего, речь идет о внедрении искусственного интеллекта, производстве чипов и автоматизации, цифровой экономике, электромобилях, полупроводниках и других инновационных отраслях, как полагают аналитики.

На ежегодном Всекитайском собрании народных представителей власти не представили в деталях свой план достичь роста ВВП 5%. Однако совсем недавно китайские биржевые индексы пошли в гору, что стало предварительным восстановлением рынка за счет покупок государственных фондов, и пока инвесторы ищут дальнейшие стимулы для поддержания будущего роста.

Потенциальными отраслями роста могут стать производство микросхем, где выделяются Semiconductor Manufacturing International Corp. и Hua Hong Semiconductor Ltd. Акции первой фирмы в Гонконге с февраля выросли на 17%, опередив рост индекса на 11%. В число других потенциальных выигрышей входят компании, разрабатывающие роботов-гуманоидов. Стоит обратить внимание на более широкое использование автоматизации в производстве с их помощью, что также обещает набрать неплохие обороты. В частности, это компании Miracle Automation Engineering Co. и UBTech Robotics Corp Ltd.