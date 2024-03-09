Блокада польских фермеров обвалила украинский импорт

Киев несет огромные потери из-за блокирования польскими фермерами пунктов пропуска на границе, заявил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка. С его слов, в феврале по сравнению с январем импорт сократился на 14%.

«Импорт, особенно импорт автотранспортом в феврале по сравнению с январем сократился на 14%. Для всех иностранных производителей и украинского общества, которому нужен импорт топлива, медпрепаратов, автомобилей - эта блокада перекладывается на цифры», - цитирует РИА Новости слова замминистра.

Страдает и доходная часть украинской казны, которая недополучает поступлений от пошлин и налога на добавленную стоимость на импорт.

Премьер-министр Польши не смог убедить фермеров прекратить протесты

Польские фермеры вышли на протесты по всей стране 9 февраля. Аграрии перекрывают скоростные автобаны и дороги, ведущие к украинской границе. На некоторых погранпереходах неизвестные высыпали украинское зерно из вагонов. Главные требования фермеров - прекращение ввоза в страну украинской сельскохозяйственной продукции и отказ правительства от «зеленой» повестки.