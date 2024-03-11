Эксперт высказался о возможности бартерной торговли между Турцией и РФ

Бартерная торговля между Турцией и Россией в условиях проблем с платежными переводами может быть осуществлена. Об этом заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

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Собеседник агентства указал на существенный дефицит внешнего баланса между сторонами. По его словам, этот дефицит по большей части обусловлен импортом энергоносителей.

При этом, как указал обозреватель, открытие своп-линии между центральными банками может в некотором смысле позволить бартерную торговлю. Речь идет о соглашениях между регуляторами стран об обмене валюты.

Вместе с тем есть проблема, которая связана с волатильностью рубля и турецкой лиры с точки зрения платежей, констатировал Эрчин.

В Турции уже ранее рассматривали бартерную торговлю с российской стороной. Данный вопрос начал подниматься в стране в 2022 году – тогда местные банки приняли решение о прекращении обслуживания российских карт «Мир». С текущего года в Турции наблюдаются проблемы с денежными переводами из России в связи с ужесточением властями США рестрикций против РФ.