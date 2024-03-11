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Россия заработала более $50 млрд на переориентации поставок углеводородов

Российская Федерация в 2023 году заработала на поставках нефти, газа и угля в другие страны почти $187 млрд — на $56 млрд больше, чем в среднем экспортировала в страны Европы до введения ими антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб крупнейших покупателей российских углеводородов.

Россия заработала более $50 млрд на переориентации поставок углеводородов
© РИА Новости

27 семь стран Европейского союза до введения санкций в отношении России закупали у нее углеводородов в среднем на $102,5 млрд ежегодно, при этом в прошлом году этот показатель составил лишь $31,6 млрд. По итогу объем неполученных доходов от поставок в указанные страны составил $70,9 млрд.

При этом общая сумма поставок в такие страны, как Турция, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия и Малайзия, — в прошлом году составили $186,7 млрд против $59,9 млрд в среднем за 2019-2021 годы (показатели за 2022 год не брались из-за аномальных колебаний в стоимости импорта). То есть Россия дополнительно заработала на этих направлениях $126,8 млрд, что на $56 млрд больше выпавшей прибыли от поставок странам Европейского союза.

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