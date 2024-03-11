Новак оценил ситуацию на газовом рынке Европы

Ситуация на газовом рынке стран Евросоюза до сих пор остается нестабильной. Внешние риски, а также восстановление спроса на газ могут привести к новому витку роста цен на газ в Европе. Об этом в интервью журналу "Эксперт" сообщил вице-премьер России Александр Новак.

"Реализация любого из внешних рисков способна привести к существенному росту цен на энергоресурсы в Европе. Более того, страны ЕС находятся в ситуации, при которой восстановление спроса на газ на фоне относительно низких цен может повлечь за собой новый виток роста цен. Таким образом, говорить о том, что Европа эффективно заместила поставки из России, некорректно", - подчеркнул Новак.

Вице-премьер добавил, что в настоящее время газовый рынок ЕС и цены остаются чрезвычайно чувствительными к внешним факторам, таким как конкуренция за энергоресурсы со стороны быстрорастущих азиатских экономик.

Он добавил, что в 2023 году потребление газа в ЕС сократилось на 7% по сравнению с 2022 годом, примерно до 330 млрд куб. м. Падение от уровня 2021 года составило около 20%, что привело к деиндустриализации экономики ЕС.