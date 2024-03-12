СМИ узнали, в каком случае ЕС конфискует активы России

Европейский союз (ЕС) хочет конфисковать российские активы только в случае, если Россия откажется финансировать восстановление Украины после окончания боевых действий. Об этом сообщило издание Welt, передает РИА Новости.

Как говорится в статье, деньги останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Киеву после окончания специальной военной операции (СВО). В ЕС полагают, отмечает издание, что конфискация российских активов будет противоречить нормам международного права. Кроме того, такая мера может отпугнуть потенциальных зарубежных инвесторов и спровоцировать Москву на конфискацию западных активов в России.

США признали наличие трудностей при попытках изъять активы России

Ранее лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо назвал изъятие замороженных российских активов пагубным сигналом всем мировым инвесторам и подчеркнул, что это остановит инвестиции в западные страны. К тому же, отметил политик, изъятие и эксплуатация активов другой страны являются незаконными, «крайне агрессивными и глупыми» действиями.