Назван предел роста стоимости биткоина

Биткоин — это валюта, у которой меньше сдерживающих факторов роста, чем у традиционных валютных и фондовых рынков, поэтому колебания курса криптовалюты намного больше, рассказал финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Возможный предел роста стоимости биткоина он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Недавно некоторые энтузиасты пророчили высоту в 100 тысяч долларов. И я думаю, что этого исключать нельзя. Пределов, в общем-то, нет. Он вполне может прибавить. Но мне кажется, что до 75-80 тысяч долларов», — заявил Григорьев.

Экономист объяснил, что рост стоимости связан с тем, что криптовалюта стала более популярным направлением инвестирования, чем была несколько лет назад.

«В отличие от традиционных валютных и фондовых рынков, там нет регулятора, там нет ограничений для участников торгов. Поэтому там в принципе колебания могут быть намного больше, и диктуются они прежде всего желанием инвесторов заработать, увеличив стоимость своих вложений. Поскольку эти факторы определяющие, а сдерживающих намного меньше, то перспективы у биткоина еще есть», — заключил он.

11 марта стоимость биткоина преодолела очередную рекордную отметку, достигнув 71,65 тысячи долларов (рост почти на 3 процента). Среди причин продолжающегося ралли биткоина называют неопределенность в мировой экономике, высокий спрос на биткоин-ETF (биржевые фонды, в которых собраны ценные бумаги на основе какого-либо индекса, сектора, товара или другого актива), а также ожидание так называемого «халвинга», запланированного на апрель, который приведет к уменьшению предложения криптовалюты.

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