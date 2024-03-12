Развитие торговых отношений РФ и Китая не несет в себе угрозы зависимости, такие планы были поставлены лидерами двух стран еще до ухудшения отношений России и Запада. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не видим в этом экономических и политических угроз", - ответил Песков на вопрос, опасаются ли в Кремле зависимости Москвы от Пекина. "На своих встречах и на переговорах и президент [РФ Владимир] Путин и председатель [КНР] Си [Цзиньпин] ставили целью дальнейшее развитие объема торгово-экономических отношений, вывод их за горизонт $200 млн - еще до начала специальной военной операции", - добавил представитель Кремля.

Песков напомнил, что экономическое сотрудничество Москвы и Пекина "имеет давние корни", а отношения двух стран "находятся на своем историческом пике".

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"Будем надеяться, что это еще не пик, - добавил пресс-секретарь российского лидера. - Совершенно очевидно, такое развитие сопровождается бурным ростом торгово-экономических отношений".

Объем торговли между Россией и Китаем, по данным таможни КНР, в 2023 году вырос более чем на четверть и превысил $240 млн. При этом страны планировали выйти на значение в $200 млн к 2023 году.